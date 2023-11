Advent mit Frank Unger: Wenn der Tenor vom Theater Freiberg zum Bäcker wird

Zum Plätzchenbacken zeigt sich der Opernsänger vom Mittelsächsischen Theater von einer ganz anderen Seite. „Freie Presse“ hat den 50-Jährigen und seine Frau Anja in Pirna besucht.

Auf der Bühne steht er in teils schillernden Kostümen – abseits der Bühne ist er kaum wiederzuerkennen: An diesem Nachmittag im Advent werkelt Frank Unger in einer mit Tannennadeln gespickten Arbeitsjacke in seinem Garten. Der 50-Jährige schneidet gerade Zweige für die Weihnachtsdeko. Stolz zeigt er sein Grundstück an der Elbe in Pirna,...