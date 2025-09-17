Ärger um Windpark Kleinschirma bei Freiberg: Landratsamt reagiert auf Beschwerden von Anwohnern

Freiberg
Im Landratsamt liegen bereits 18 Beschwerden vor - dabei ist der Betrieb der beiden Windkraftanlagen erst angelaufen. Was steht bislang fest?
Das Landratsamt Mittelsachsen reagiert auf massive Beschwerden von Anwohnern: Beim Windpark Kleinschirma nahe Freiberg soll geprüft werden, ob die Vorgaben aus der Genehmigung für die beiden Anlagen vom Typ Enercon E 160 eingehalten werden. Vorrangig geht es um Geräusche. „Ein Messtermin ist in Vorbereitung“, bestätigte Peggy Hähnel von...
