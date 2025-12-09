Alkoholfrei auf dem Christmarkt Freiberg: Heißer Genuss in Rot und Weiß

Die alkoholfreien Heißgetränke erobern die Weihnachtsmärkte. Blieb es früher bei einem Punsch, so hat inzwischen auch die Vielfalt zugenommen. Das beweist auch der Christmarkt.

Es gibt gute Gründe, sich in der Vorweihnachtszeit mal ein Schlückchen zu gönnen, auch Hochprozentiges. Gemeinsam mit der Familie oder Freunden einen Glühwein schlürfen oder einen Eierpunsch genießen - Wann, wenn nicht jetzt?