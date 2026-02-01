„Alle Gäste waren beseelt“: Balladenabend im Freiberger Tivoli mit Dirk Zöllner und Manuel Schmidt begeistert Publikum

Freiberg
Ausverkauftes Haus, bekannte Balladen und große Begeisterung: Dirk Zöllner und Manuel Schmidt gaben am Samstag in Freiberg ein besonderes Konzert.
Der Große Saal im Freiberger Tivoli ist am Samstagabend voll besetzt gewesen, als Dirk Zöllner und Manuel Schmidt auftraten. Mit Balladen aus vergangenen Jahrzehnten nahmen die Musiker ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise. Spätestens bei Titeln wie „Wer die Rose ehrt“, „Nach Süden“ und „Tagesreise“ stellte sich bei den...
