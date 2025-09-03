Alle Handys heulen los – auch in Mittelsachsen: Kommende Woche ist bundesweiter Warntag

Freiberg
Das Landratsamt Mittelsachsen weist auf den bundesweiten Warntag kommende Woche hin. Darüber hinaus gibt es Empfehlungen für den Notfall.
Am 11. September ist wieder Warntag in Deutschland. Darüber informiert das Landratsamt Mittelsachsen. Sirenen, Apps sowie das neue System „Cell Broadcast“ werden an diesem Tag Laut geben. „Gleichzeitig werden wir alle sensibilisiert, Vorsorge für Notfälle zu betreiben. Dazu gehört auch, Vorräte von Wasser, Nahrungsmitteln und...
