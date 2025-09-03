Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Landratsamt Mittelsachsen weist auf den bundesweiten Warntag hin.
Das Landratsamt Mittelsachsen weist auf den bundesweiten Warntag hin. Bild: Alicia Windzio/dpa
Das Landratsamt Mittelsachsen weist auf den bundesweiten Warntag hin.
Das Landratsamt Mittelsachsen weist auf den bundesweiten Warntag hin. Bild: Alicia Windzio/dpa
Freiberg
Alle Handys heulen los – auch in Mittelsachsen: Kommende Woche ist bundesweiter Warntag
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Landratsamt Mittelsachsen weist auf den bundesweiten Warntag kommende Woche hin. Darüber hinaus gibt es Empfehlungen für den Notfall.

Am 11. September ist wieder Warntag in Deutschland. Darüber informiert das Landratsamt Mittelsachsen. Sirenen, Apps sowie das neue System „Cell Broadcast“ werden an diesem Tag Laut geben. „Gleichzeitig werden wir alle sensibilisiert, Vorsorge für Notfälle zu betreiben. Dazu gehört auch, Vorräte von Wasser, Nahrungsmitteln und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
01.09.2025
2 min.
Motorräder, Filmmusik und Feier-Wut: Fünf Tipps für die Woche in Mittelsachsen
An diesem Wochenende rauchen im Klein-Erzgebirge Oederan wieder die Reifen.
Von Biker-Action bis Sinfonik reicht das Angebot des Veranstaltungskalenders in Mittelsachsen. Es dürfte für viele Geschmäcker etwas dabei sein.
Wieland Josch
25.08.2025
3 min.
Pizza, Party, Handarbeit: Vier Tipps für die Woche in Mittelsachsen
Im letzten Jahr begeisterten Zwei wie eins beim Bergfest in Sayda.
Vom kleinen Handarbeitskränzchen bis zur Super-Sause zum Bergfest: Die Woche hat in Mittelsachsen sehr unterschiedliche Angebote. Ein Blick in den Veranstaltungskalender lohnt sich.
Wieland Josch
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
08:46 Uhr
2 min.
Penny köpft die Ananas: Das ist der Grund
Künftig kopflos: Die Ananas-Früchte bei Penny. Doch die entfernte Blattkrone kommt nicht einfach in den Müll. Foto: Penny Markt GmbH
In den mehr als 2000 Penny-Filialen in Deutschland sehen die Ananas-Früchte künftig anders aus. Die Blattkrone kommt weg. Warum?
Patrick Hyslop
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
Mehr Artikel