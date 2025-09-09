Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nikita Afanasjew wird am 10. September in Freiberg lesen.
Nikita Afanasjew wird am 10. September in Freiberg lesen. Bild: Elke Hussel/ Eva Kienholz
Nikita Afanasjew wird am 10. September in Freiberg lesen.
Nikita Afanasjew wird am 10. September in Freiberg lesen. Bild: Elke Hussel/ Eva Kienholz
Freiberg
Am 10. September landet „Sputnik“ im Salon der Freiberger Stadtwirtschaft
Von Elke Hussel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit „Sputnik“ schickt Nikita Afanasjew sein Alter Ego Leo Puschkin in die Berliner Medienwelt – zwischen Ost und West, Wodka und Witz. Eine Lesung voller Tiefe, Tempo und Komik.

Der Autor schreibt für „Die Zeit“ und den „Spiegel“ und lässt in seinem Roman sein Alter Ego Leo Puschkin auf die Berliner Medienwelt los; und zwar mit Wodka, Kaviar und einer großen Portion russischer Seele. Heiter durchmisst er die Niederungen zwischen Ost und West.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:15 Uhr
2 min.
Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten
Für viele Menschen in Deutschland ist Künstliche Intelligenz (KI) längst Teil ihres Arbeitsalltags. (Symbolbild)
Wer haftet, wenn bei Online-Käufen der Hersteller nicht greifbar ist oder ein Produkt durch Upcycling verändert wird? Ein Entwurf passt die Regeln zur Produkthaftung nach europäischen Vorgaben an.
02.09.2025
4 min.
Literarische Finissage in Freiberg: Günter de Bruyns Schreibwelten zwischen Flötenklang und Chronistenglanz
Astrid van Appen und Nele Poldrack, Tochter von Günter de Bruyn, bezauberten zur Finissage mit ihren Querflötenduetten.
Querflötenklang und Stimmen aus Freiberg webten am Samstag ein Fest der Worte: Die Finissage ließ Günter de Bruyns märkische Literatur aufleuchten wie einen Garten vergessener Stimmen
Elke Hussel
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:15 Uhr
2 min.
Herzgesundheit: So geht Herzvorsorge - spätestens ab 50
Wertvolle Werte: Im Elektrokardiogramm (EKG) können Herzrhythmusstörungen erkannt werden.
Bluthochdruck, Cholesterin, EKG: Ab einem Alter von 35 Jahren empfiehlt die Deutsche Herzstiftung regelmäßige Checks, um Herzkrankheiten vorzubeugen. Was dabei besonders wichtig ist.
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
03.09.2025
3 min.
Wandertag auf dem Silberweg durch Freiberg mit Buch und Wanderschuhen
Team „Wandertag“ auf Tour über den Freiberger Skulpturenweg: Dank der aufgesetzten Ohren waren die Teilnehmer gut sichtbar.
Die neue Direktorin der Universitätsbibliothek Freiberg, Julia Meyer, hatte eine besondere Idee: Auf dem Silberweg wurde der Ausflug des Bibliotheksteams zur lebendigen Geschichtsstunde.
FP
Mehr Artikel