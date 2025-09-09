Am 10. September landet „Sputnik“ im Salon der Freiberger Stadtwirtschaft

Freiberg
Mit „Sputnik“ schickt Nikita Afanasjew sein Alter Ego Leo Puschkin in die Berliner Medienwelt – zwischen Ost und West, Wodka und Witz. Eine Lesung voller Tiefe, Tempo und Komik.
Der Autor schreibt für „Die Zeit“ und den „Spiegel“ und lässt in seinem Roman sein Alter Ego Leo Puschkin auf die Berliner Medienwelt los; und zwar mit Wodka, Kaviar und einer großen Portion russischer Seele. Heiter durchmisst er die Niederungen zwischen Ost und West.
