Amtsgericht Freiberg: Warum hat ein Angeklagter seine Familie mit dem Tode bedroht?

Was hat einen Mann dazu getrieben, seiner Verwandtschaft Morddrohungen zu schicken? In dem Fall vor dem Amtsgericht spielten zahlreiche Waffen eine Rolle.

Eine wirklich plausible Erklärung dafür, was ihn zu seiner Tat getrieben hat, blieb der 61 Jahre alte Mann aus dem Raum Freiberg, der am Donnerstag auf der Anklagebank des Amtsgerichtes Freiberg Platz genommen hatte, schuldig. Er selbst, so sagt er, verstehe es auch nicht. Vielleicht war es ein Übermaß an Trauer, gepaart mit Wut auf seine...