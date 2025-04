„Angriff auf Deutschland“: Autoren stellen ihr Buch am Dienstag in Freiberg vor

Das Bündnis „Freiberg für alle“ hat Michael Kraske und Dirk Laabs in die mittelsächsische Kreisstadt eingeladen.

Ihr Buch „Angriff auf Deutschland - Die schleichende Machtergreifung der AfD“ stellen die Autoren Michael Kraske (Leipzig) und Dirk Laabs (Hamburg) am Dienstag, 29. April, ab 19 Uhr im Städtischen Festsaal am Obermarkt in Freiberg vor. Die Lesung und Diskussion organisiert das Bündnis „Freiberg für alle“. Der Eintritt ist frei. „Die...