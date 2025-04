Angriff in der Nacht: 19-Jähriger in Freiberg niedergeschlagen

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls am Wochenende. Ein Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Freiberg.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung sowie zu den Tathintergründen nach einem Vorfall in der Nacht zum Sonntag in Freiberg. Wie die Behörde informierte, war ein 19-Jähriger in der Domgasse unterwegs. Dabei soll er gegen 1.20 Uhr unvermittelt niedergeschlagen und am Boden liegend getreten worden sein. Der unbekannte Angreifer sei in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Geschädigte verständigte die Polizei. Streifenbeamte des Reviers Freiberg versorgten den Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, insbesondere Anwohner der Domgasse, die Beobachtungen zur Tat gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 03731 70-0 zu melden. (grit)