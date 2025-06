Archäologische Funde in Freiberg bieten Fenster zur Geschichte

Archäologen entdecken bei Grabungen in der Freiberger Altstadt Spuren eines mittelalterlichen Steinbruchs. Die Funde geben faszinierende Einblicke in das Leben der Vorfahren.

An einem geschichtsträchtigen Ort in der Freiberger Altstadt haben Archäologen seit September 2024 spannende Entdeckungen gemacht. Mitarbeiter des Landesamts für Archäologie Sachsen untersuchten eine Parzelle in der Brennhausgasse 8 – denn dort soll ein Erweiterungsbau des Sächsischen Oberbergamtes entstehen. Die Grabungen, die...