Asylbewerberheim Freiberg: Was, wenn man keinen Mitbewohner möchte?

Ein Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft Freiberg reagierte bedrohlich, als er einen Zimmernachbar bekommen sollte. Wer entscheidet darüber und nach welchen Kriterien? Das sagt die Ausländerbehörde.

Sich in einem fremden Land ein Zimmer mit einem fremden Menschen zu teilen, ist eine Herausforderung. So geht es Menschen, die in Deutschland keine Aufenthaltserlaubnis haben und in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen. Das birgt Konfliktpotenzial. 2024 gab es Ärger im Asylbewerberheim in Freiberg, als bei einem Bewohner ein zweiter Spind und ein...