Die Werkhalle von Meyer Burger in Freiberg wird leergeräumt.
Die Werkhalle von Meyer Burger in Freiberg wird leergeräumt. Bild: IMAGO/Uwe Meinhold
Freiberg
Auch eine Mikrowelle ist dabei: Inventar von Meyer Burger aus Freiberg wird versteigert
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gabelstapler, Messgeräte, Transportwagen und vieles mehr aus dem Freiberger Werk kommen unter den Hammer. Versteigert wird online. Den Besichtigungstermin sollten sich Interessenten vormerken.

Am Donnerstag, den 20. November öffnet Meyer Burger in Freiberg noch einmal seine Werktore. Alles muss raus. 2024 hatte das Unternehmen seine Produktion aus Freiberg nach Arizona in die USA verlagert. Seitdem stehen die Maschinen still an der Carl-Schiffner-Straße in Freiberg. Im September 2024 verließ der damalige CEO Gunter Erfurt das...
