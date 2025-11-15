Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • „Auf der Straße hast du nichts, nur dich selbst“: Was Kinder beim Selbstverteidigungskurs in Bobritzsch lernen

Beim Selbstverteidigungskurs lernen Kinder, wie sie sich verteidigen müssen, wenn sie von einem Erwachsenen angegriffen werden. Den Angreifer spielt Silvio Friedrich vom BSV.
Beim Selbstverteidigungskurs lernen Kinder, wie sie sich verteidigen müssen, wenn sie von einem Erwachsenen angegriffen werden. Den Angreifer spielt Silvio Friedrich vom BSV. Bild: Marcel Schlenkrich
Selbstverteidigungskurs in Bobritzsch-Hilbersdorf. Im Bild: Trainer Sebastian Huhn, der gerade von einem „Angreifer“ angefasst wird. 32 Jungen und Mädchen lauschen und schauen zu.
Selbstverteidigungskurs in Bobritzsch-Hilbersdorf. Im Bild: Trainer Sebastian Huhn, der gerade von einem „Angreifer“ angefasst wird. 32 Jungen und Mädchen lauschen und schauen zu. Bild: Marcel Schlenkrich
Selbstverteidigungskurs in Bobritzsch-Hilbersdorf: Lina Schmieder (8) zeigt Nico Klimmer, dem Co-Trainer der ersten Männermannschaft des BSV, wie sie sich wehren kann.
Selbstverteidigungskurs in Bobritzsch-Hilbersdorf: Lina Schmieder (8) zeigt Nico Klimmer, dem Co-Trainer der ersten Männermannschaft des BSV, wie sie sich wehren kann. Bild: Marcel Schlenkrich
Sebastian Huhn (41) ist Trainer für Selbstverteidigung und Kampfsport, aber auch für Yoga, Prana und Qigong.
Sebastian Huhn (41) ist Trainer für Selbstverteidigung und Kampfsport, aber auch für Yoga, Prana und Qigong. Bild: Marcel Schlenkrich
Auch Silvio Friedrich, Mannschaftsleiter der ersten Männermannschaft des BSV, spielt zwischendrin den „Angreifer“.
Auch Silvio Friedrich, Mannschaftsleiter der ersten Männermannschaft des BSV, spielt zwischendrin den „Angreifer“. Bild: Marcel Schlenkrich
Beim Selbstverteidigungskurs lernen Kinder, wie sie sich verteidigen müssen, wenn sie von einem Erwachsenen angegriffen werden. Den Angreifer spielt Silvio Friedrich vom BSV.
Beim Selbstverteidigungskurs lernen Kinder, wie sie sich verteidigen müssen, wenn sie von einem Erwachsenen angegriffen werden. Den Angreifer spielt Silvio Friedrich vom BSV. Bild: Marcel Schlenkrich
Selbstverteidigungskurs in Bobritzsch-Hilbersdorf. Im Bild: Trainer Sebastian Huhn, der gerade von einem „Angreifer“ angefasst wird. 32 Jungen und Mädchen lauschen und schauen zu.
Selbstverteidigungskurs in Bobritzsch-Hilbersdorf. Im Bild: Trainer Sebastian Huhn, der gerade von einem „Angreifer“ angefasst wird. 32 Jungen und Mädchen lauschen und schauen zu. Bild: Marcel Schlenkrich
Selbstverteidigungskurs in Bobritzsch-Hilbersdorf: Lina Schmieder (8) zeigt Nico Klimmer, dem Co-Trainer der ersten Männermannschaft des BSV, wie sie sich wehren kann.
Selbstverteidigungskurs in Bobritzsch-Hilbersdorf: Lina Schmieder (8) zeigt Nico Klimmer, dem Co-Trainer der ersten Männermannschaft des BSV, wie sie sich wehren kann. Bild: Marcel Schlenkrich
Sebastian Huhn (41) ist Trainer für Selbstverteidigung und Kampfsport, aber auch für Yoga, Prana und Qigong.
Sebastian Huhn (41) ist Trainer für Selbstverteidigung und Kampfsport, aber auch für Yoga, Prana und Qigong. Bild: Marcel Schlenkrich
Auch Silvio Friedrich, Mannschaftsleiter der ersten Männermannschaft des BSV, spielt zwischendrin den „Angreifer“.
Auch Silvio Friedrich, Mannschaftsleiter der ersten Männermannschaft des BSV, spielt zwischendrin den „Angreifer“. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
„Auf der Straße hast du nichts, nur dich selbst“: Was Kinder beim Selbstverteidigungskurs in Bobritzsch lernen
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aktion statt Reaktion, wegrennen statt erstarren: 32 Kinder haben am Samstag gelernt, wie sie sich aus bedrohlichen Situationen retten können - und was sie mit diesem Wissen keinesfalls tun sollen.

Irgendwann ist Schluss mit dem Rund-um-die-Uhr-Elterntaxi. Kinder sollen dem Alter entsprechend ihre Wege - zur Schule, zum Training, zum Kumpel - selbst meistern. Doch das Loslassen fällt vielen Eltern schwer. Sie sorgen sich, dass ihrer Tochter oder ihrem Sohn etwas passieren könnte, sie vielleicht von Älteren oder auch Erwachsenen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
19:54 Uhr
2 min.
Thüringer HC feiert klaren Heimsieg
Rikke Hoffbeck Petersen und die Bundesliga-Handballerinen des Thüringer HC ließen TuS Metzingen keine Chance.
Im letzten Bundesligaspiel vor der WM zeigen die Thüringer Handballerinnen gegen Metzingen einen dominanten Auftritt. Schon zur Pause führen sie deutlich.
20:00 Uhr
3 min.
Chemnitzer Finanz-Sorgen: Was wird aus der geplanten Straßenbahn zum Zeisigwald?
Mit der Straßenbahn ins Chemnitzer Fußballstadion? So ähnlich könnte das aussehen.
An der Trasse über die Sachsen-Allee und das CFC-Stadion wird seit Jahren geplant. Nun äußert sich OB Schulze.
Michael Müller
15.11.2025
4 min.
Zwei Ausreißer im Erzgebirge: Fünfjährige aus Kindergarten in Oberwiesenthal ausgebüxt
Die Kindertagesstätte Regenbogen in Oberwiesenthal befindet sich seit 30 Jahren in Trägerschaft des Johanniter-Kreisverbandes Erzgebirge.
Zwei Vorschulkinder haben in dieser Woche im Kurort am Fichtelberg für Aufregung gesorgt. Doch wie konnten die beiden unbemerkt verschwinden?
Antje Flath
08.08.2025
3 min.
Im Dynamo- statt im Schalke-Look: Junge Kicker erleben in Bobritzsch spannende Ferienwoche
Volles Haus im Heinz-Stange-Stadion: Fast 60 junge Aktive waren in diesem Jahr im Bobritzscher Fußballcamp dabei.
Fast 60 Kinder, darunter vier Mädchen, waren im Fußballcamp des Bobritzscher SV dabei. Die Cheftrainer kamen aus den Niederlanden – bei der Trikotfarbe setzte sich aber der BSV-Jugendleiter durch.
Steffen Bauer
05.03.2025
4 min.
Rallye von Dresden nach Banjul: Hilbersdorfer Geschwisterpaar reist mit Scotty für den guten Zweck nach Afrika
Bei der Rallye Dresden-Dakar-Banjul werden ausgediente, aber noch fahrtüchtige Autos nach Afrika gefahren und für einen guten Zweck versteigert.
Den Tüv hätte er nicht mehr gekriegt: Statt nach Polen zu verkaufen, bringen Jara und Maik Brenke ihren geliebten alten Skoda nach Afrika. Ein Roadtrip für den guten Zweck, der ein kleines Sümmchen kostet.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel