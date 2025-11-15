„Auf der Straße hast du nichts, nur dich selbst“: Was Kinder beim Selbstverteidigungskurs in Bobritzsch lernen

Freiberg
Aktion statt Reaktion, wegrennen statt erstarren: 32 Kinder haben am Samstag gelernt, wie sie sich aus bedrohlichen Situationen retten können - und was sie mit diesem Wissen keinesfalls tun sollen.
Irgendwann ist Schluss mit dem Rund-um-die-Uhr-Elterntaxi. Kinder sollen dem Alter entsprechend ihre Wege - zur Schule, zum Training, zum Kumpel - selbst meistern. Doch das Loslassen fällt vielen Eltern schwer. Sie sorgen sich, dass ihrer Tochter oder ihrem Sohn etwas passieren könnte, sie vielleicht von Älteren oder auch Erwachsenen...
