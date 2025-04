Aus „Genussbar by Ronny Löser“ wird Restaurant „Ha Mi“: Wie Küche Europa und Asien nach Freiberg bringt

Das Restaurant „Genussbar“ hat einen neuen Betreiber, der auch gleich einen kreativen Küchenchef mitgebracht hat. Der junge Mann will mit spannenden Rezepten für Überraschungen sorgen.

Rege Geschäftigkeit herrscht am Donnerstagmittag in den Räumen der „Genussbar by Ronny Löser“ im Hotel Freyhof nahe des Freiberger Untermarktes. Junge Menschen, fast alle asiatischer Herkunft, sind in der Küche und den Gasträumen tätig, es rumpelt und kracht hier und da. Konzentriert gehen sie ihrer Arbeit nach und strahlen dabei gute...