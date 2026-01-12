Außerirdische über Freiberg? UfO-Meldestelle erklärt die Lichterscheinung am Sonntagabend

Freiberg
Leser berichten, dass sie gerade Schlitten fuhren, als sie ein Flugobjekt am Himmel beobachteten. Um den Ursprung zu finden, führt die Spur in die USA.
Ein heller Fleck zwischen den Sternen, der da eigentlich nicht sein sollte: Das konnten Freiberger am Sonntag um etwa 17.30 Uhr beobachten. Ist es ein Meteorit? Stürzt ein Satellit ab? Oder sind es gar Aliens?
