MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lichtflecken am Himmel über Freiberg. Der Ursprung liegt in den USA.
Lichtflecken am Himmel über Freiberg. Der Ursprung liegt in den USA. Bild: Markus Zschorsch
Lichtflecken am Himmel über Freiberg. Der Ursprung liegt in den USA.
Lichtflecken am Himmel über Freiberg. Der Ursprung liegt in den USA. Bild: Markus Zschorsch
Freiberg
Außerirdische über Freiberg? UfO-Meldestelle erklärt die Lichterscheinung am Sonntagabend
Redakteur
Von Johanna Klix
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Leser berichten, dass sie gerade Schlitten fuhren, als sie ein Flugobjekt am Himmel beobachteten. Um den Ursprung zu finden, führt die Spur in die USA.

Ein heller Fleck zwischen den Sternen, der da eigentlich nicht sein sollte: Das konnten Freiberger am Sonntag um etwa 17.30 Uhr beobachten. Ist es ein Meteorit? Stürzt ein Satellit ab? Oder sind es gar Aliens?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.01.2026
2 min.
Rätselhafte Lichterscheinung am Himmel über Sachsen: Das steckt dahinter
Was war am Sonntagabend über dem Nachthimmel von Kleinwaltersdorf zu sehen?
Wer am Sonntagabend in den Abendhimmel geschaut hat, konnte gegen 17.30 Uhr ein besonderes Phänomen beobachten. Ein Internet-Forum liefert eine heiße Spur.
Thomas Kaufmann
13:11 Uhr
2 min.
VfB Auerbach gibt Update zum Testspielprogramm: Nun geht es bei der U 19 des FC Erzgebirge Aue los
Das Foto entstand beim Trainingsauftakt des VfB Auerbach vor einer Woche.
Der Verein hat in der Fußball-Oberliga noch drei Wochen Zeit bis zum ersten Nachholspiel. Für nächste Woche ist unter anderem auch ein Vorbereitungsspiel gegen den Reichenbacher FC vorgesehen.
Monty Gräßler
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
13:09 Uhr
5 min.
Drohende Anklage: Powell spricht von Einschüchterungsversuch
Seit Monaten musste US-Notenbank-Chef Jerome Powell sich Kritik von US-Präsident Donald Trump anhören. (Archivfoto)
Seit Monaten muss sich US-Notenbankchef Powell massive Kritik von US-Präsident Trump gefallen lassen. Nun geht die Justiz gegen den Chef der unabhängigen Zentralbank vor.
05.01.2026
2 min.
UFO-Meldestelle verzeichnet Rekordzahl
Die Zahl der Meldungen bei den Hobbyastronomen von Cenap wächst stetig seit einigen Jahren. (Archivbild)
Die Venus, ein Starlink-Satellit oder eventuell eine Drohne? Menschen melden immer mehr rätselhafte Beobachtungen am Himmel bei UFO-Forschern im Odenwald. Was die Ursachensuche 2025 ergab.
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel