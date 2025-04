Auto erfasst Fußgängerin in Freiberg: Fahrerin begeht Unfallflucht

Die Polizei sucht jetzt Zeugen zu dem Unfall, bei dem die 21-jährige Fußgängerin verletzt worden ist.

Freiberg.

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ermittelt die Polizei in Freiberg. Demnach ist am Mittwoch kurz vor 13 Uhr eine 21-jährige Fußgängerin, die die Agricolastraße überquerte, von einem aus Richtung Lampadiusstraße kommenden und bisher unbekannten Pkw erfasst worden. Die junge Frau stürzte und verletzte sich leicht, teilte die Polizei mit. Das Auto soll ohne anzuhalten in Richtung Leipziger Straße davongefahren sein. Laut Polizeibericht soll es sich um einen silbergrauen Dacia mit Freiberger Kennzeichen handeln, der von einer Frau gefahren wurde. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Geschehen bzw. zum Pkw und dessen Fahrerin machen können, sich unter Telefon 03731 700 im Revier Freiberg zu melden. (fp)