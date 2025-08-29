Auto landet bei Nossen-Ost auf Feld: drei Menschen schwer verletzt

Freiberg
Ein BMW verfehlte an der A14-Ausfahrt Nossen-Ost die Abfahrt. Das Auto kam erst auf einem Feld zum Stehen. Drei Insassen wurden schwer verletzt.
Am späten Donnerstagabend kam es gegen 22.30 Uhr an der Anschlussstelle Nossen-Ost der Autobahn A14 zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache verfehlte ein BMW mit serbischem Kennzeichen die Ausfahrt. Er schleuderte mit hoher Geschwindigkeit durch die Anschlussstelle, touchierte beinahe ein anderes Auto, fuhr durch den...
