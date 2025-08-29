Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Auto hat die Autobahnabfahrt Nossen-Ost verfehlt und landete auf einem Feld.
Ein Auto hat die Autobahnabfahrt Nossen-Ost verfehlt und landete auf einem Feld. Bild: Roland Halkasch
Ein Auto hat die Autobahnabfahrt Nossen-Ost verfehlt und landete auf einem Feld.
Ein Auto hat die Autobahnabfahrt Nossen-Ost verfehlt und landete auf einem Feld. Bild: Roland Halkasch
Freiberg
Auto landet bei Nossen-Ost auf Feld: drei Menschen schwer verletzt
Von Roland Halkasch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein BMW verfehlte an der A14-Ausfahrt Nossen-Ost die Abfahrt. Das Auto kam erst auf einem Feld zum Stehen. Drei Insassen wurden schwer verletzt.

Am späten Donnerstagabend kam es gegen 22.30 Uhr an der Anschlussstelle Nossen-Ost der Autobahn A14 zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache verfehlte ein BMW mit serbischem Kennzeichen die Ausfahrt. Er schleuderte mit hoher Geschwindigkeit durch die Anschlussstelle, touchierte beinahe ein anderes Auto, fuhr durch den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
01.06.2025
1 min.
Rettungshubschrauber auf A 14 nahe Nossen im Einsatz
Ein Unfall mit sechs Verletzten hat sich am Sonntagmittag auf der A 14 nahe Nossen ereignet.
An der Anschlussstelle Nossen-Ost geriet ein Mercedes auf der regennassen Abfahrt ins Schleudern - mit verheerenden Folgen.
Roland Halkasch
21.08.2025
6 min.
Von Fenstersprüngen und Großbränden: Die Feuerwehr-Tradition einer Nossener Familie
Opa Steffen Post, Enkeltochter Jordan, Tochter Jana Post und ihr Mann Andreas Hippe (54) aus Nossen brennen für die Feuerwehr.
Schweres Busunglück 1997 auf der A 14, Hochwasser 2002, Brand in früherer Puppenfabrik 2025: Anlässlich des 155-jährigen Bestehens der Feuerwehr Nossen erzählt die Familie Post/Hippe von Einsätzen.
Heike Hubricht
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
30.08.2025
4 min.
Deutliche Preiserhöhung in Zwickauer Parkhäusern: Warum Kunden künftig mehr zahlen müssen
Betreiber Contipark hat die Preise in den Zwickauer Parkhäusern angehoben.
Der Anbieter Contipark hat die Preise in allen drei Parkhäusern in Zwickau deutlich angehoben. Ziehen jetzt auch die städtischen Parkflächen nach?
Jim Kerzig
Mehr Artikel