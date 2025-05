Autodiebe in Freiberg unterwegs: Land Cruiser verschwindet aus Burgstraße

Laut Polizei hat das Fahrzeug einen Wert von rund 90.000 Euro.

Autodiebe sind in der Nacht zum Montag in Freiberg auf Beutezug gewesen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, verschwand ein Toyota Land Cruiser, der zuvor in der Burgstraße und damit mitten in der Stadt gestanden hatte. Der braune Geländewagen war im Jahr 2021 erstmals zugelassen worden. Der Zeitwert des Fahrzeugs wird laut Polizei...