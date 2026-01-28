Autorenlesung in Freiberg: Bodo Ramelow und Ilko-Sascha Kowalczuk über die deutsch-deutsche Gegenwart

Am 5. Februar stellen Bodo Ramelow und Ilko-Sascha Kowalczuk ihr Buch „Die neue Mauer“ in der Alten Mensa vor. Der Eintritt zur Diskussion ist frei.

Der Linken-Politiker Bodo Ramelow und der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk stellen ihr gemeinsames Werk mit dem Titel „Die neue Mauer – Ein Gespräch über den Osten" am 5. Februar um 19 Uhr in der Alten Mensa in der Petersstraße 5 vor. Bodo Ramelow ist Vizepräsident des Deutschen Bundestages sowie ehemaliger thüringischer...