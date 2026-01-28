MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Autorenlesung in Freiberg: Bodo Ramelow und Ilko-Sascha Kowalczuk über die deutsch-deutsche Gegenwart

Sascha-Ilko Kowalczuk und Bodo Ramelow.
Sascha-Ilko Kowalczuk und Bodo Ramelow. Bild: Susanne Schleyer / autorenarchiv.de
Sascha-Ilko Kowalczuk und Bodo Ramelow.
Sascha-Ilko Kowalczuk und Bodo Ramelow. Bild: Susanne Schleyer / autorenarchiv.de
Freiberg
Autorenlesung in Freiberg: Bodo Ramelow und Ilko-Sascha Kowalczuk über die deutsch-deutsche Gegenwart
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 5. Februar stellen Bodo Ramelow und Ilko-Sascha Kowalczuk ihr Buch „Die neue Mauer“ in der Alten Mensa vor. Der Eintritt zur Diskussion ist frei.

Der Linken-Politiker Bodo Ramelow und der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk stellen ihr gemeinsames Werk mit dem Titel „Die neue Mauer – Ein Gespräch über den Osten“ am 5. Februar um 19 Uhr in der Alten Mensa in der Petersstraße 5 vor. Bodo Ramelow ist Vizepräsident des Deutschen Bundestages sowie ehemaliger thüringischer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
15:50 Uhr
1 min.
Rätsel um beschädigtes Kirchenfenster in Kirchberg: Polizei ermittelt
Bick auf die St.-Margarethen-Kirche in Kirchberg.
Die Polizei untersucht einen Vorfall an der St.-Margarethen-Kirche. Ein Fenster wurde offenbar durch Schneebälle getroffen. Wer war beteiligt?
Lutz Kirchner
11.12.2025
2 min.
Freiberg: Bodo Ramelow und Ilko-Sascha Kowalczuk stellen ihr neues Buch vor
Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk und Linken-Politiker Bodo Ramelow im Jahr 2024.
„Die neue Mauer“ heißt das Gemeinschaftswerk, das die beiden am 5. Februar in der Alten Mensa vorstellen. Die Nachfrage ist groß, der Eintritt ist frei, die Plätze sind begrenzt.
Cornelia Schönberg
27.01.2026
4 min.
Oberbürgermeister statt Gemeinderat: Philipp Preißler zieht sich aus Großhartmannsdorf zurück
Philipp Preißler im August 2024 vor der ersten Sitzung des Gemeinderates Großhartmannsdorf in der aktuellen Legislaturperiode.
Mehr als elf Jahre arbeitete Philipp Preißler im Gemeinderat von Großhartmannsdorf mit. Jetzt hat er seinen Ausschluss selbst beantragt. Was bewegt ihn dazu? Und wer übernimmt seinen Sitz?
Cornelia Schönberg
15:48 Uhr
2 min.
Nationalspielerin Hoffmann verlässt RB Leipzig
Leipzigs Giovanna Hoffmann wird RB Leipzig zum Saisonende verlassen. (Archivbild)
Die Fußballerinnen von RB Leipzig müssen personell einen hochkarätigen Abgang hinnehmen. Eine Nationalspielerin verlässt den Bundesligisten.
23.09.2025
5 min.
„Die neue Mauer“: Ilko-Sascha Kowalczuk und Bodo Ramelow streiten ein bisschen über den Osten
Niemand hat die Absicht, eine neue Mauer zu bauen: Bodo Ramelow (l.) und Sascha-Ilko Kowalczuk.
Der Historiker und der Politiker sind sich in ihrem gemeinsamen Buch verblüffend oft einig: Man lernt aus ihrem Gespräch, wie sich ostdeutsche Geschichte in der Gegenwart spiegelt.
Tobias Prüwer
Mehr Artikel