Autorenlesung in Freiberg: Bodo Ramelow und Ilko-Sascha Kowalczuk über die deutsch-deutsche Gegenwart

Freiberg
Am 5. Februar stellen Bodo Ramelow und Ilko-Sascha Kowalczuk ihr Buch „Die neue Mauer“ in der Alten Mensa vor. Der Eintritt zur Diskussion ist frei.
Der Linken-Politiker Bodo Ramelow und der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk stellen ihr gemeinsames Werk mit dem Titel „Die neue Mauer – Ein Gespräch über den Osten“ am 5. Februar um 19 Uhr in der Alten Mensa in der Petersstraße 5 vor. Bodo Ramelow ist Vizepräsident des Deutschen Bundestages sowie ehemaliger thüringischer...
