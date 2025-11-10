Autounfall mit Pferd bei Mulda im Erzgebirge

Unfall auf der S 207: Ein Pferd und ein Auto kollidieren am Sonntagabend nahe Mulda. Die Fahrerin bleibt unversehrt. Doch das Pferd gibt Rätsel auf.

Eine Kollision zwischen einem Pferd und einem Auto hat sich am Sonntag gegen 18 Uhr nahe Mulda ereignet. Laut Polizei war die Fahrerin (76) eines Ford auf der S 207 in Richtung Lichtenberg unterwegs. Einen Kilometer nach dem Ortsausgang Mulda kam der Frau offenbar ein Pferd auf ihrer Fahrspur entgegen. Trotz Bremsung konnte die Seniorin einen...