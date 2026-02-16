MENÜ
Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagabend auf der B 101 bei Brand-Erbisdorf.
Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagabend auf der B 101 bei Brand-Erbisdorf. Bild: Schlenkrich
Update
Freiberg
B 101 in Brand-Erbisdorf: Fußgängerin (18) tödlich verletzt
Redakteur
Von Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag gegen 22.35 Uhr auf der B 101 bei Brand-Erbisdorf.

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend gegen 22.35 Uhr auf der Bundestraße 101 von Brand-Erbisdorf in Richtung Großhartmannsdorf ereignet. Ein Skoda (Fahrer: 21) hatte laut Polizei in Höhe des Gewerbegebiets eine 18-jährige Fußgängerin erfasst, die auf der Fahrbahn in Richtung Großhartmannsdorf lief. Die Jugendliche...
Erschienen am: 16.02.2026 | 13:31 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
