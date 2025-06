B 173 bei Kleinschirma: Erdbeerfeld am Donnerstag geschlossen

Das Erdbeerfeld an der Bundesstraße 173 bei Freiberg bleibt am Donnerstag geschlossen. Was ist der Grund?

Das Erdbeerfeld an der Bundesstraße 173 zwischen Freiberg und Oberschöna bei Kleinschirma bleibt am Donnerstag, 19. Juni 2025, geschlossen. Laut dem Betreiber gibt es nicht genügend reife Früchte. Grund dafür sind Frostschäden und Ernteausfälle in den frühen Sorten, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens Erdbeeren Funck.