Badespaß unter freiem Himmel: Tipps für die Freibad-Saison der Freiberger Region

Sommer! Das heißt auch immer: Ab ins Freibad! Wann welche Freibäder in der Freiberger Region öffnen, was der Eintritt kostet und was man erleben kann, haben wir hier zusammengestellt.

Brand-Erbisdorf, Erzengler: Öffnung eventuell am Samstag, 31. Mai, je nach Wetter, dann täglich 10 bis 20 Uhr, in den Ferien von 9 bis 20 Uhr. Eintritt: Erwachsene 3,50 Euro, Kinder ab 3 Jahre 2 Euro, Ermäßigungen nach 17 Uhr. Angebote: 74 Meter lange Wasserrutsche, Nichtschwimmerbecken, Wassertreter und Boote zur Ausleihe, Volleyballplatz,...