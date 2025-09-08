Bald keine Barzahlung mehr: Freibergs Parkhaus „Altstadt“ wird modernisiert

Das Parkhaus „Altstadt“ wird Vorreiter: Es soll mit modernster Erfassungstechnik ausgestattet werden. Die Gründe dafür leuchten ein. Doch gibt es auch ein paar Haken.

Das Parkhaus „Altstadt" mit seiner Zufahrt von der Schillerstraße her wird im Oktober modernisiert. Darüber informierte der Leiter des Eigenbetriebs Gebäude- und Flächenmanagement, Tobias Jaster, den Freiberger Stadtrat. „Es erfolgt eine Umstellung auf Kennzeichenerkennung", so Jaster. Dafür werde im Oktober nicht nur eine neue...