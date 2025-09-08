Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Parkhaus „Altstadt“ in Freiberg wird auf den neuesten technischen Stand gebracht.
Das Parkhaus „Altstadt“ in Freiberg wird auf den neuesten technischen Stand gebracht. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Bald keine Barzahlung mehr: Freibergs Parkhaus „Altstadt“ wird modernisiert
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Parkhaus „Altstadt“ wird Vorreiter: Es soll mit modernster Erfassungstechnik ausgestattet werden. Die Gründe dafür leuchten ein. Doch gibt es auch ein paar Haken.

Das Parkhaus „Altstadt“ mit seiner Zufahrt von der Schillerstraße her wird im Oktober modernisiert. Darüber informierte der Leiter des Eigenbetriebs Gebäude- und Flächenmanagement, Tobias Jaster, den Freiberger Stadtrat. „Es erfolgt eine Umstellung auf Kennzeichenerkennung“, so Jaster. Dafür werde im Oktober nicht nur eine neue...
