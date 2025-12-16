MENÜ
Keimzeit spielt vor Weihnachten im Tivoli wie schon voriges Jahr (im Bild).
Keimzeit spielt vor Weihnachten im Tivoli wie schon voriges Jahr (im Bild).
Freiberg
Band Keimzeit tritt im Freiberger Tivoli mit „Primeln & Elefanten“ auf
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Das Album ist vor 30 Jahren erschienen und gilt als Meilenstein der Keimzeit-Geschichte. Nach dem Konzert geht es noch weiter.

Die Band Keimzeit kommt am Samstag, 20. Dezember, nach Freiberg und spielt im Konzert- und Ballhaus Tivoli an der Dr.-Külz-Straße 3. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Anlass ist ein Jubiläum: Das Keimzeit-Album „Primeln & Elefanten“ wird 30 Jahre alt. Mitte der 1990er-Jahre waren Bands wie die Talking Heads oder Nirvana angesagt, Punk und Grunge...
