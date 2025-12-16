Band Keimzeit tritt im Freiberger Tivoli mit „Primeln & Elefanten“ auf

Das Album ist vor 30 Jahren erschienen und gilt als Meilenstein der Keimzeit-Geschichte. Nach dem Konzert geht es noch weiter.

Die Band Keimzeit kommt am Samstag, 20. Dezember, nach Freiberg und spielt im Konzert- und Ballhaus Tivoli an der Dr.-Külz-Straße 3. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Anlass ist ein Jubiläum: Das Keimzeit-Album „Primeln & Elefanten" wird 30 Jahre alt. Mitte der 1990er-Jahre waren Bands wie die Talking Heads oder Nirvana angesagt, Punk und Grunge...