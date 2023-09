Bergakademie Freiberg erhält ihren „Leuchtturm“

Die neue Unibibliothek mit Hörsaalzentrum ist gestern an der Winklerstraße in Freiberg eingeweiht worden. Ganz fertig ist das Projekt aber noch nicht.

Susanne Kandler war die Freude am Donnerstag anzusehen: Als Leiterin der Universitätsbibliothek der TU Bergakademie Freiberg konnte sie am Nachmittag ihr neues Domizil in Besitz nehmen. Die Kosten für den Komplex an der Winklerstraße, zu dem auch ein Hörsaalzentrum gehört, bezifferte Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann auf der...