Bergstadtfest 2025 in Freiberg: Das Best of der schönsten Bilder

Das 38. Bergstadtfest geht am Sonntagabend zu Ende. Das Schwierigste? Entscheiden, was am schönsten war. Die „Freie Presse“ hat es trotzdem versucht - hier eine Auswahl.

Am Donnerstag regnete es ein bisschen, am Freitag war es kühl - aber am Samstag ging es dann so richtig los. Die Burgstraße war ab dem späten Nachmittag voll, in der Kinder- und Familienwelt an der Nikolaikirche war auch tagsüber viel Betrieb. Das Theater bot Führungen an, ein ukrainischer Chor präsentierte sich in traditioneller Tracht.