Bergstadtfest nimmt Fahrt auf: Was erwartet die Besucher am Tag 2?

Mit der Krönung von Silberstadtkönigin Sophia I. und dem Fassbieranstich am Donnerstagabend ist das 36. Bergstadtfest in Freiberg eröffnet. Die Veranstalter erwarten wieder rund 100.000 Besucher. Viele davon werden wohl schon am Freitag in die Silberstadt strömen. Sie erwartet ein buntes Programm.