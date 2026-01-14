Bergwacht Holzhau im Erzgebirge: Erster Einsatz 2026 am Skilift

Freiberg
Die Bergretter von Holzhau mussten am 10. Januar 2026 ausrücken. Was war der Grund?
Einsatz Nummer 1 in diesem Jahr für die Bergwacht Holzhau: Am Samstag, 10. Januar 2026, rückten die Ehrenamtlichen zum Skilift aus. Eine Person mit Unterschenkelfraktur musste versorgt werden. Nach Angaben einer Sprecherin des DRK Sachsen kam die Bergwacht Holzhau 2025 auf sieben Einsätze, alle erfolgten in den Wintermonaten. Dazu zählten...
