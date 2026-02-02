Berlinale 2026: Schauspielerin Maria Dragus über ihre Wurzeln in Freiberg – „Solche Erinnerungen prägen fürs Leben“

In Cristian Mungius Drama „Bacalaureat“, das im Wettbewerb des Festivals von Cannes 2016 einen Regiepreis gewann, spielte Maria Dragus ihre Hauptrolle auf Rumänisch. Dragus sagt: „Cristian, der nun auch Produzent meines Regiedebüts ist, hat das Drehbuch für mich geschrieben, damit wir damals zusammenarbeiten konnten. Rumänien ist ein wichtiger Teil meiner Identität und Herkunft. Daher war es eine große Freude, dort in meiner zweiten Muttersprache zu arbeiten.“ Bild: Maria Dragus