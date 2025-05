Besondere Konzerte am Himmelfahrtstag: Freiberger Domkantor spielt die Silbermannorgel in Reinhardtsgrimma

Albrecht Koch unternimmt einen musikalischen Streifzug durch die Vielfalt der Kompositionsform der Orgelsonate.

In einem besonderen Orgelkonzert unter dem Motto „Form und Farbe“ unternimmt der Freiberger Domorganist und Domkantor Albrecht Koch am Himmelfahrtstag, 29. Mai, einen musikalischen Streifzug durch die Vielfalt der seit jeher beliebten Kompositionsform der Orgelsonate. Er bringt ab 16 Uhr in der Kirche Reinhardtsgrimma an der Silbermann-Orgel Werke von J. S. Bach, C. Ph. E. Bach, J. Chr. Rellstab und P. Hindemith zu Gehör, heißt es in einer Pressemitteilung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens. Zu Beginn des Himmelfahrtstages erklingt 10 Uhr in der Kirche Rüsseina bei Nossen das traditionelle Himmelfahrtskonzert mit Musik für Orgel und Waldhorn mit Felix Werner (Orgel) und Thomas Süß (Waldhorn). (fp)