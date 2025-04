Bewegender Abschied: Freiberger Oberbürgermeister legt die Amtskette ab

Sven Krüger hat sich am Montagabend auf einem Empfang in der Freiberger Nikolaikirche als Chef des Rathauses der Silberstadt verabschiedet. Auf ihn wartete eine Überraschung.

Rund 400 Menschen waren am Montagabend in die Freiberger Nikolaikirche gekommen, um Stadtgeschichte zu erleben: Oberbürgermeister Sven Krüger (parteilos) hatte zu einem Empfang in die Konzert- und Tagungshalle am Buttermarkt geladen, um seine Amtskette abzulegen und sich als Chef des Rathauses der Silberstadt zu verabschieden. Der 51-Jährige,...