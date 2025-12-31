Bilder vom Jahreswechsel in Freiberg

Freiberg
Silvester und Neujahrsmorgen in der Silberstadt: Die „Freie Presse“ fängt die Atmosphäre ein
Mit Schneefall hat in Freiberg der letzte Tag des Jahres 2025 begonnen. Am Morgen ging es hier noch ruhig zu, auch die Polizei meldete keine größeren Vorkommnisse. Erfahrungsgemäß geht es am Abend und in der Nacht dann hitziger in der Silberstadt zu. Die Stadtverwaltung und andere Einrichtungen haben schon Vorkehrungen getroffen: Briefkästen...
