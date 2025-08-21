Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum Entenrennen am Samstag gehen rund 300 Enten an den Start.
Zum Entenrennen am Samstag gehen rund 300 Enten an den Start. Bild: Eckardt Mildner
Zum Entenrennen am Samstag gehen rund 300 Enten an den Start.
Zum Entenrennen am Samstag gehen rund 300 Enten an den Start. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Bräunsdorf feiert 30. Kinder- und Vereinsfest mit Entenrennen, Musik und Tradition
Von Heike Hubricht, Eckardt Mildner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum 30. Mal findet das Kinder- und Vereinsfest in Bräunsdorf statt. Besucher erwartet ein vielseitiges Programm – und mit dem beliebten Entenrennen.

Bräunsdorf feiert vom 22. bis 24. August das 30. Kinder- und Vereinsfest. Am Freitag, 14.30 Uhr eröffnet Bürgermeister Rico Gerhardt (CDU) das Fest. Seniorenveranstaltung, Leichtathletiksportfest, „Rollsplitt“-Konzert, Lampionumzug und Feuerwerk sind geplant. Am Samstag gibt es Kapellenführungen, ein Kinder- und Familienfest und eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
14.05.2025
2 min.
Fabrikgelände in Braunsdorf wird am Wochenende zur Partymeile
An der historischen Fabrik Tannenhauer findet am 17. und 18. Mai das Braunsdorfer Dorffest statt.
Auf dem Areal an der Tannenhauer-Fabrik in Braunsdorf findet am 17. und 18. Mai das 29. Dorf- und Vereinsfest statt. Auch der Sport spielt dabei eine Rolle
Knut Berger
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
15.06.2025
4 min.
Zug: Jugendfeuerwehr begeistert mit originellem Entenrennen in Langenrinne
Dirk Bellmann, Wehrleiter der FFW Zug, mit dem Sieger des Entenrennens zu 600 Jahre Langenrinne.
Hunderte Schaulustige im Freiberger Stadtteil Zug: Die Jugendfeuerwehr organisierte am Sonntag ein spektakuläres Entenrennen zum Jubiläum „600 Jahre Langenrinne“. Ein Event für alle Generationen.
Heike Hubricht
12:00 Uhr
2 min.
Für gutes Klima in Rodewisch gibt es nun Geld
Bäume entlang der Wernesgrüner Straße wurden angepflanzt - sie werden finanziell gefördert.
In der Landesgartenschau-Stadt wird es schon vor 2029 grüner. Ein unverhoffter Geldsegen macht das möglich.
Cornelia Henze
12:03 Uhr
4 min.
Deutschland Tour als Triumphfahrt: Rad-Fans feiern Lipowitz
Florian Lipowitz war bei der Deutschland Tour der umjubelte Star.
Florian Lipowitz hat mit seinem dritten Platz bei der Tour de France eine neue Begeisterung ausgelöst. Das Zuschauer-Interesse ist stark angewachsen. Auch ein Crash kann ihn nicht bremsen.
Stefan Tabeling und Stephan Klemm, dpa
Mehr Artikel