Brand-Erbisdorf: Einbrecher steigen in Mehrfamilienhaus ein

Mit Gewalt haben sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Brand-Erbisdorf verschafft.

Unbekannte Täter sind am Freitag auf dem Anton-Günther-Steig in Brand-Erbisdorf gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, sind die Einbrecher dazu auch noch in eine Wohnung eingebrochen und haben einen Sachschaden von insgesamt rund 3000 Euro verursacht. Ob sie etwas gestohlen haben, was und in...