Brand-Erbisdorf: Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten

Die Täter verschwanden mit einer noch unbekannten Menge an Zigarettenschachteln. Die Polizei ermittelt.

Brand-Erbisdorf.

Unbekannte Täter haben wahrscheinlich über die Pfingstfeiertage einen Zigarettenautomaten in der Straße Am Goldbachtal in Brand-Erbisdorf gesprengt. Das hat die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitgeteilt. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei verschwanden die Täter anschließend mit einer noch unbekannten Menge an Zigarettenschachteln. Der eingetretene Sachschaden dürfte schätzungsweise bei einigen tausend Euro liegen, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Die Beamten würden nun ersten Hinweisen zur einer möglichen Täterschaft nachgehen. (fp)