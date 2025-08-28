Brand in Freiberg: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Im Industriegebiet Muldenhütten ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

War es Brandstiftung? Am Donnerstagnachmittag ist es im Freiberger Industriegebiet Muldenhütten zu einem Brand gekommen. Gegen 16 Uhr musste die Feuerwehr Freiberg zur ehemaligen Tierkörperbeseitigungsanlage ausrücken. Nach Aussage der Polizeidirektion Chemnitz war im Dachstuhl der Baracke ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Informationen...