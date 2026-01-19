Brandalarm stoppt „Mittelsachsen tanzt“ in Nossen: Was war der Auslöser?

Ein Brandmeldealarm beendete Samstagnacht die Veranstaltung „Mittelsachsen tanzt“ in Nossen vorzeitig. Feuerwehr und Veranstalter schildern den Einsatz unterschiedlich.

Ein Alarm der Brandmeldeanlage hat am Samstag, 23.45 Uhr die Reihe „Mittelsachsen tanzt“ im Sachsenhof Nossen vorzeitig beendet. Laut Stadtwehrleiter Michael Hollmann rückte die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften aus. Letztlich handelte es sich um einen Fehlalarm – ausgelöst durch Diskonebel. Veranstalter Sebastian...