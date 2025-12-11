MENÜ
Eine Abstimmung in der jüngsten Kreistagssitzung in Freiberg hat jetzt ein Nachspiel.
Eine Abstimmung in der jüngsten Kreistagssitzung in Freiberg hat jetzt ein Nachspiel. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Brandmauer-Debatte im Kreistag Mittelsachsen: CDU spricht in Freiberg von Skandal
Redakteur
Von Jan Leißner
Weil Linke und Grüne ebenso wie die AfD gegen einen Antrag zum Bildungsticket-Zuschuss gestimmt haben, sieht der Fraktionschef von CDU/FDP/RBV darin einen Verstoß gegen Prinzipien.

Nach der letzten Sitzung in diesem Jahr ist kein politischer Weihnachtsfrieden unter den Parteien im Kreistag Mittelsachsen eingekehrt. Im Gegenteil. Der Vorsitzende der gemeinsamen Fraktion von CDU, FDP und Regionalbauernverband (RBV), Andreas Graf, hat eine Debatte um die Brandmauer zur AfD angestoßen. In einer öffentlichen Erklärung unter...
