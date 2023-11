Brandstiftung an Tankstelle in Freiberg: Unbekannte legen Feuer

In der Nacht zum Sonntag konnte an der Jet-Tankstelle Olbernhauer Straße Schlimmeres verhindert werden.

Alarm um Mitternacht in Freiberg. Gegen 0 Uhr kam es in der Nacht von Samstag zu Sonntag zu einer Brandstiftung an der Jet-Tankstelle an der Olbernhauer Straße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei zündeten Unbekannte dabei einen Papierkorb neben einer Zapfsäule an. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, brannte ein Teil davon bereits auf der...