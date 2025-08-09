Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Prost heißt es beim Freiberger Brauhaus auch zum Sportler-Frühschoppen.
Prost heißt es beim Freiberger Brauhaus auch zum Sportler-Frühschoppen. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Prost heißt es beim Freiberger Brauhaus auch zum Sportler-Frühschoppen.
Prost heißt es beim Freiberger Brauhaus auch zum Sportler-Frühschoppen. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
Brauhausfest in Freiberg: Fünf Tipps zu Anfahrt, Stars und Bier
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Wochenende findet erstmals seit 2018 in Freiberg wieder ein Brauhausfest statt. Weil mancher vielleicht in den sieben Jahren aus der Übung gekommen ist, hat die „Freie Presse“ Tipps zusammengestellt.

Anfahrt: Um auf dem Brauhausfest das eine oder andere Bier genießen zu können, hat die Brauerei einen kostenlosen Bus-Shuttle aus der Stadt Freiberg zum Festgelände eingerichtet. Dieser kann von allen Freibergern und ihren Gästen genutzt werden. Der Bus fährt am Busbahnhof ab mit Halt am Schlossplatz und verkehrt etwa alle halbe Stunde an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.07.2025
5 min.
Mit Simson, Rummel und viel Sport: Es ist wieder Brauhausfest in Freiberg
Nach mehreren Jahren wird es wieder ein Freiberger Brauhausfest geben.
Nach sieben Jahren Pause gibt es wieder ein Brauhausfest am Fürstenwald. Für alle Fans wird das ein Wiedersehen mit vielen traditionellen Programmpunkten.
Wieland Josch
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
11.08.2025
4 min.
140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt.
Der Glauchauer Ortsteil, der 300-jähriges Bestehen feiert, erfreut sich bei Ausflüglern großer Beliebtheit. Wo die Ruhe des Rümpfwaldes und die Attraktivität des Spielplatzes sogar (etwas) die Wirtschaft ankurbeln.
Holger Frenzel
06:53 Uhr
8 min.
Was Schwarz-Rot von der Ampel unterscheidet – oder was nicht
Die beiden verstehen sich - doch sonst läuft es noch nicht rund für die Koalition. (Archivbild)
Nach nicht einmal 100 Tagen brauchen viele in Union und SPD schon eine Pause voneinander. Das Kanzleramt verweist auf eine positive Bilanz. Rauft die Koalition sich nach der Sommerpause zusammen?
Theresa Münch und Jörg Blank, dpa
06.08.2025
4 min.
Sein Herz schlägt für Simson: Wie ein Breitenauer das Freiberger Brauhausfest zum Knattern bringen will
Mike Falke, Andrea Berndt und Frank Rehagel (v. l.) bei der Planung für das Simson-Treffen.
Schrauben und basteln - das sind die Leidenschaften von Mike Falke. Seine Freizeit verbringt er mit einem DDR-Klassiker: Simson. Nun hilft Falke mit, ein Simson-Treffen in Freiberg zu organisieren.
Wieland Josch
06:47 Uhr
3 min.
Abi-Aktion wird zum 9.000-Euro-Streich
Die Abschlussklasse hatte in der Nacht zum 10. Juli Wände und Fassaden der Schule mit Kreidespray besprüht.
Geplant war ein harmloser Abistreich mit abwaschbarer Kreide. Übrig blieb: störrische Farbe, drei Tage Malerarbeit und eine Rechnung, die alles andere als witzig ist.
Mehr Artikel