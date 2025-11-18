Buch-Influencerin aus Freiberg: „Romantesy ist nicht gleich ein Soft-Porno“

Im Buchladen kommt man an romantischer Fantasy nicht mehr vorbei. Der Hype führen Leseratten wie die Freibergerin Lauren Olivia Fleischer auf Social Media an. Warum das Genre für sie kein Schund ist.

Heimat. So beschreibt Lauren Olivia Fleischer die Glück-Auf-Buchhandlung am Freiberger Obermarkt. Ohne groß zu überlegen schlendert die 29-Jährige nach rechts, zu den romantischen Fantasy-Geschichten, oft „Romantesy" abgekürzt. Sie blättert durch Bücher, schaut sich die Cover an, streift vorsichtig über die Rücken.