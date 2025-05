Bühnen in Sachsen im Not: Mittelsächsisches Theater nimmt an Demo teil

Das Mittelsächsische Theater demonstriert in Dresden mit anderen Theatern für eine ausreichende Finanzierung. Die Zukunft der Bühnen steht auf dem Spiel.

Das Mittelsächsische Theater (MiT) nimmt an der Demonstration der sächsischen Theater im ländlichen Raum am Mittwoch vor dem Landtag in Dresden teil. Das teilte ein Theatersprecher mit. Bei der Kundgebung am Landtag wollen Mitarbeiter, Betriebsräte und Theaterleitungen deutlich machen, dass eine ausreichende Finanzierung unverzichtbar für die...