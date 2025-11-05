Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
An der Nikolaikirche hatte das Bündnis Freiberg klimaneutral schon 2021 protestiert.
An der Nikolaikirche hatte das Bündnis Freiberg klimaneutral schon 2021 protestiert. Bild: Wieland Josch/Archiv
Freiberg
Bürger bestimmen mit: Wie schützt Freiberg in Zukunft das Klima?
Redakteur
Von Johanna Klix
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie kann Freiberg Energie sparen? Wo können Treibhausgase vermieden werden? Die Stadt will mit den Bürgern ins Gespräch kommen.

Klimaschutz geht alle an. Deswegen lädt die Stadtverwaltung Freiberg am Montag, dem 10. November zu einer Bürgerveranstaltung ein, um über das Klimaschutzkonzept der Stadt ins Gespräch zu kommen. Um 17 Uhr wird Bürgermeister Martin Seltmann den Entwurf des bisherigen Konzepts in der Nikolaikirche vorstellen. Dazu gehören Maßnahmen, die den...
