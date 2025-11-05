Bürger bestimmen mit: Wie schützt Freiberg in Zukunft das Klima?

Wie kann Freiberg Energie sparen? Wo können Treibhausgase vermieden werden? Die Stadt will mit den Bürgern ins Gespräch kommen.

Klimaschutz geht alle an. Deswegen lädt die Stadtverwaltung Freiberg am Montag, dem 10. November zu einer Bürgerveranstaltung ein, um über das Klimaschutzkonzept der Stadt ins Gespräch zu kommen. Um 17 Uhr wird Bürgermeister Martin Seltmann den Entwurf des bisherigen Konzepts in der Nikolaikirche vorstellen. Dazu gehören Maßnahmen, die den...