Casanova, Pur und Unsichtbares: Vier Tipps für das Wochenende in Mittelsachsen

Farbig, regional, rockig und geheimnisvoll, so präsentieren sich unsere Vorschläge für das Wochenende. Man kann in die Zeit des Barock abtauchen oder einfach zur Lieblingsmusik tanzen.

Das vorletzte Ferienwochenende steht an. Viele Mittelsachsen haben ihren wohlverdienten Urlaub schon hinter sich und sind bereit, daheim etwas zu erleben. Was ihnen am Wochenende dafür geboten wird, daraus haben wir eine kleine Auswahl getroffen.