André Meyer ist der neue Chefdramaturg und Pressesprecher am Mittelsächsischen Theater in Freiberg und Döbeln. Er sagt: „Ich möchte an kleinen Stellschrauben drehen.“ Bild: Eckardt Mildner
André Meyer ist der neue Chefdramaturg und Pressesprecher am Mittelsächsischen Theater in Freiberg und Döbeln. Er sagt: „Ich möchte an kleinen Stellschrauben drehen.“ Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Chefdramaturg André Meyer in Freiberg: Kleine Änderungen, große Wirkung
Redakteur
Von Heike Hubricht
Im Programmheft des jüngsten Sinfoniekonzerts in Freiberg standen die Spieldauern – eine Idee des neuen Chefdramaturgen André Meyer. Der 57-Jährige freut sich auf die spartenübergreifende Arbeit.

Kleine Änderung, große Wirkung: Im Programmheft des jüngsten Sinfoniekonzerts in der Nikolaikirche Freiberg hat bei jedem Werk die Spieldauer gestanden. Zu verdanken ist das dem neuen Chefdramaturgen und Pressesprecher André Meyer. Eine Kleinigkeit – die das Publikum ernst nimmt. „Ich möchte an kleinen Stellschrauben drehen“, sagt...
