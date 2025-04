Christian Steyer liest Stefan Heym im Tivoli Freiberg: „Immer sind die Weiber weg“

Populär wurde Christian Steyer Anfang der 70er durch seine Rolle in „Die Legende von Paul und Paula“. Nun ist er live in Freiberg zu erleben.

Freiberg.

Zu erleben war er in über 50 Film- und Fernsehproduktionen und komponierte Musik für zahlreiche Filme und Hörspiele. Populär wurde er schon Anfang der 70er-Jahre durch seine Rollen in „Die Legende von Paul und Paula“ oder „Für die Liebe noch zu mager“. Am Donnerstag, 20. März, gastiert Christian Steyer im Freiberger Tivoli. Ab 19.30 Uhr liest er aus Büchern von Stefan Heym: „Immer sind die Weiber weg“ und „Immer sind die Männer schuld“. Selbstironisch, urkomisch und voller Zärtlichkeit schreibt Heym über das Altern - über weiblichen Instinkt, männliche Schuldgefühle und das Wunder einer Liebe, die auch im Alter jung geblieben ist, heißt es zur Ankündigung. Tickets gibt es im Tivoli und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. (fp)