Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die insgesamt 22 Sterne sind bereits aufgehängt.
Die insgesamt 22 Sterne sind bereits aufgehängt. Bild: Mathias Herrmann
Der größte Stern erstrahlt unter der Dachkante des Donatsturmes.
Der größte Stern erstrahlt unter der Dachkante des Donatsturmes. Bild: Mathias Herrmann
Der Sterne leuchten früh und abends wenn es dunkel ist.
Der Sterne leuchten früh und abends wenn es dunkel ist. Bild: Mathias Herrmann
Um das Aufhängen der Sterne und den Strom kümmern sich die Anwohner selbst.
Um das Aufhängen der Sterne und den Strom kümmern sich die Anwohner selbst. Bild: Mathias Herrmann
Die insgesamt 22 Sterne sind bereits aufgehängt.
Die insgesamt 22 Sterne sind bereits aufgehängt. Bild: Mathias Herrmann
Der größte Stern erstrahlt unter der Dachkante des Donatsturmes.
Der größte Stern erstrahlt unter der Dachkante des Donatsturmes. Bild: Mathias Herrmann
Der Sterne leuchten früh und abends wenn es dunkel ist.
Der Sterne leuchten früh und abends wenn es dunkel ist. Bild: Mathias Herrmann
Um das Aufhängen der Sterne und den Strom kümmern sich die Anwohner selbst.
Um das Aufhängen der Sterne und den Strom kümmern sich die Anwohner selbst. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Christiansdorf im Lichterglanz: Ein Freiberger Viertel rückt zusammen
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Christiansdorf, das Viertel am Donatsturm in Freiberg, feiert ein Adventsfest und Sterneanzünden. Eingeladen sind alle, die einen etwas anderen Adventssonntag feiern möchten.

Wenn am ersten Advent die Dunkelheit des späten Nachmittags über die Gassen zieht und die ersten Kerzen in den Fenstern flackern, dann feiern die Anwohner von Christiansdorf ihr Sterneleuchten. Die Anwohner der Pfarrgasse, der Berggasse und der Donatsgasse treffen sich auf der Pfarrgasse, um den Beginn des Advents zu feiern. Um 15.30 Uhr werden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
3 min.
Adventsmarkt am Freiberger Dom: Ein Erlebnis am Kreuzgang
Bald ist Adventsmarkt am Dom. Wilhelmine Koch mit Bettsocken, gespendet von Heidi Leibelt.
Am 29. November schaffen Tannengrün, Herrnhuter Sterne und Lichterketten am Dom St. Marien zu Freiberg eine magische Atmosphäre. Was macht diesen Ort so besonders?
Heike Hubricht
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
23.11.2025
4 min.
Geheime Reise ins Licht der Terra mineralia Freiberg: Wenn Steine im Dunkeln leuchten
Zu bestaunen bei der Nacht im Museum in Freiberg: Dank ihren Chitin-Panzers leuchten Skorpione unter UV-Licht.
Was haben Eierschalen, Kandiszucker und Mineralien gemeinsam? Auf dieser Spur führt die Entdeckerreise „Nachts im Museum" in der Terra mineralia Freiberg. - Die „Freie Presse“ ist dabei.
Mathias Herrmann
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
Mehr Artikel