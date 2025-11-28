Christiansdorf im Lichterglanz: Ein Freiberger Viertel rückt zusammen

Christiansdorf, das Viertel am Donatsturm in Freiberg, feiert ein Adventsfest und Sterneanzünden. Eingeladen sind alle, die einen etwas anderen Adventssonntag feiern möchten.

Wenn am ersten Advent die Dunkelheit des späten Nachmittags über die Gassen zieht und die ersten Kerzen in den Fenstern flackern, dann feiern die Anwohner von Christiansdorf ihr Sterneleuchten. Die Anwohner der Pfarrgasse, der Berggasse und der Donatsgasse treffen sich auf der Pfarrgasse, um den Beginn des Advents zu feiern. Um 15.30 Uhr werden...