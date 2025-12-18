Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg

Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.

Schon von weitem duftet es nach Shawarma und frisch frittierter Falafel: Auf dem Freiberger Christmarkt steht zum ersten Mal die Holzhütte von Familie Al Oulabi. Zwischen Lichtern, Tannengrün und Musik bieten Adnan Al Oulabi, seine Frau Faten Alhafar und ihre vier Kinder an dem Stand syrische Küche an – mit Rezepten aus ihrer Heimatstadt...