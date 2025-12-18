MENÜ
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an. Bild: Eckardt Mildner
Der syrische Imbiss auf dem Freiberger Christmarkt bietet auch süßes Gebäck an.
Der syrische Imbiss auf dem Freiberger Christmarkt bietet auch süßes Gebäck an. Bild: Eckardt Mildner
Der Freiberger Christmarkt 2025 war am ersten Tag verschneit. Der syrische Imbiss befindet sich im zweiten Gang, vom Rathaus aus gesehen.
Der Freiberger Christmarkt 2025 war am ersten Tag verschneit. Der syrische Imbiss befindet sich im zweiten Gang, vom Rathaus aus gesehen. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.

Schon von weitem duftet es nach Shawarma und frisch frittierter Falafel: Auf dem Freiberger Christmarkt steht zum ersten Mal die Holzhütte von Familie Al Oulabi. Zwischen Lichtern, Tannengrün und Musik bieten Adnan Al Oulabi, seine Frau Faten Alhafar und ihre vier Kinder an dem Stand syrische Küche an – mit Rezepten aus ihrer Heimatstadt...
