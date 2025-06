Chrome, PS und Rock 'n' Roll: Das 8. US-Car-Treffen in Freiberg begeistert tausende Gäste

Am Pfingstwochenende verwandelte sich das Alte Volksgut zum Hotspot für Liebhaber von Oldtimern und Rock-'n'-Roll-Musik. Tausende Besucher machten das US-Car-Treffen zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Ob Bruce Springsteen in „Born To Run“ oder Chuck Berry in „Riding along in my Automobile“ – die Liebe zu Autos und schönen Frauen waren schon immer Thema für Lyrik und gehörten schon immer zusammen. Und wenn dann zur Musik noch eine Faszination für Oldtimerautos kommt, dann ist das 8. US-Car-Treffen perfekt.